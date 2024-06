Duże zmiany w czerwcu. Odczują je emeryci i nie tylko oni

Również od 1 czerwca rodzice pobierający świadczenie 800 plus muszą być przygotowani, by wypełnić i złożyć nowy wniosek na nowy okres rozliczeniowy, który potrwa do 31 maja przyszłego roku. Kluczowe jest, aby wnioski złożyli terminowo – wniosek złożony w czerwcu pozwoli na wypłatę świadczenia do końca sierpnia wraz z wyrównaniem za czerwiec.