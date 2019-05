Mieszkańcy dostaną po kieszeniach. Cena wody do podlewania ogrodu w górę o 2 tys. procent

Było 10 gr, będzie 2 zł za m sześć. wody. Mieszkańcy gminy Dobra w Zachodniopomorskiem będą musieli głęboko sięgnąć do kieszeni, jeśli zamarzy im się zielony trawnik.

Rada Gminy Dobra tuż przed wakacjami podjęła dwie decyzje o podwyżkach. Pierwsza dotyczy wzrostu opłat za odbiór śmieci w zależności o wielkości ogrodu. Ta sięgać będzie nawet 200 proc. To jednak - jak donosi portal gs24.pl - jeszcze nic. Sama woda też będzie dużo droższa.

Opłata za m sześć. wzrośnie z 10 gr do 2 zł, czyli o 2 tys. proc. Opozycja próbowała zablokować zmiany, dyskusja miała być ostra, ale ostatecznie ceny wzrosną.

Jak pisaliśmy w ubiegłym roku, próba zaoszczędzenia na wodzie do podlewania ogródka może spalić na panewce. Przekonał się o tym jeden z naszych czytelników, który wykopał studnię głębinową na swojej posesji. Gmina nakazała mu bowiem zainstalować wodomierz i jeszcze za niego zapłacić. Na nieszczęście dla niego, zgodnie z prawem.

Nie tylko mieszkańcy gminy Dobra zapłacą więcej za wywóz śmieci. Dwa razy wyższe opłaty za wywóz śmieci dla tych, którzy ich nie segregują - to jedno z głównych założeń ustawy, którą we wtorek przyjął rząd. Ma to pomóc w realizacji unijnych wymogów.