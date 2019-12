Mieszkańcy spółdzielni walczą z prezesem. Wśród nich matka znanej podróżniczki

Po publikacji naszego reportażu z koszalińskiej spółdzielni dostaliśmy kilkanaście wiadomości od jej mieszkańców. - Walka z prezesem przypomina walkę z wiatrakami. Zebrania są robione tak, by nikt nie mógł nic zrobić - słyszymy. Nie pomaga nawet wsparcie Rzecznika Praw Obywatelskich.

- Mało co nam się w tej spółdzielni podoba. Ale walka z prezesem to jak walka z wiatrakami. Walne zgromadzenia są na przykład rozbijane na 11 spotkań. Na jedno mają przychodzić mieszkańcy jednego blokowiska, na drugie - innego. Jak nietrudno się domyślić, wszystko po to, by nie doprowadzić do prawdziwej dyskusji - słyszymy od mieszkanki "Przylesia".