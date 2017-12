Mieszkania komunalne. Gmina sprawdzi, czy nie jesteś zbyt zamożny na tego typu lokal

Rząd chciał skończyć z częstą praktyką zajmowania i "dziedziczenia" mieszkań komunalnych przez dobrze sytuowane osoby, ale przestraszył się reakcji społecznych i wycofał się z większości planowanych zmian. Obecni najemcy lokali komunalnych mogą spać spokojnie, ale przyszłe umowy będą zawierane na innych warunkach.

W Polsce trzy miliony osób mieszka w należących do gmin lokalach komunalnych. W teorii są to gorzej sytuowani ludzie, których nie stać na zakup lub wynajęcie mieszkania na rynku, dlatego z pomocą przychodzi im państwo.

Bardzo często sytuacja wygląda jednak inaczej. Bardzo duże mieszkania, położone w atrakcyjnych dzielnicach miast, zajmują ludzie, którzy nie tylko dobrze zarabiają, ale nawet posiadają prawo do innego lokalu.

Co więcej, powszechną praktyką jest swoiste dziedziczenie lokali komunalnych. Gdy umiera dotychczasowy najemca, pierwszeństwo do lokalu ma najbliższa rodzina, nawet jeśli są to bardzo majętni ludzie.