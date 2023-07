Mieszkania znowu drożeją. Największe podwyżki cen w Poznaniu

Ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że czerwiec przyniósł podwyżkę średniej ceny metra kwadratowego w Poznaniu o 3 proc. do 11012 zł. W miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mieszkania zdrożały o 2 proc., do 9226 zł., Krakowie o 1 proc., do 13 684 zł i Łodzi o 1 proc., do 9953 zł.