Mieszkanie na wynajem - w jakie meble zainwestować? Opinie eksperta sieci Agata

Meble w mieszkaniu na wynajem - pozycje, na których nie warto oszczędzać

W każdym mieszkaniu są takie pozycje, których nie może zabraknąć. Na niektórych nie warto oszczędzać. Przykładowo sofy to mocno eksploatowane meble - lepiej wybrać model w tkaninie łatwo czyszczącej. To samo dotyczy dywanu do salonu - oszczędzisz problemu najemcom, ale i sobie - zwłaszcza gdy wynajmujesz krótkoterminowo. Za to np. stolik kawowy wcale nie musi być z najwyższej półki, by był funkcjonalny i stylowy.