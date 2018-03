Mieszkanie+ pozostawia sporo do życzenia. Nie wszyscy są zadowoleni

Rywalizacja o lokale w ramach rządowego programu Mieszkanie+ jest bardzo duża, ale nie wszyscy "szczęśliwcy" są zadowoleni. Narzekają na niski standard mieszkań, konieczność wydania dużych pieniędzy na remont i brak informacji.

Kolejnym problemem jest to, że nie wiadomo wciąż, jakie to będzie mieszkanie. - Jeśli okaże się, że jest to mieszkanie najmniejsze, 40-metrowe, to zrezygnujemy - mówi rozmówczyni Tok FM.