Mikołaj z Laponii tylko dla wybranych dzieci. Rodzice są oburzeni

Miasto Rovaniemi położone jest na północy Laponii w Finlandii. Słynie z tego, że mieszka tam święty mikołaj. To tam trafiają listy od dzieci z całego świata, a w specjalnej zagrodzie można spotkać jego magiczne renifery. Olsztyn jest partnerskim miastem Rovaniemi.

– O tym, że mikołaj z Laponii przyjeżdża do Olsztyna dowiedzieliśmy się, gdy program jarmarku był już zapięty, a z naszym mikołajem była zakontraktowana umowa, z której nie mogliśmy się wycofać. Poza tym ratusz, który zaprosił mikołaja z Rovaniemi, nalegał, by spotkanie z tym mikołajem odbywało się w sobotę, a my mikołaja potrzebujemy na niedzielę – powiedział kierownik biura festiwalowego w MOK Piotr Podgórski.