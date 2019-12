Mikołajki to polska nazwa święta obchodzonego ku czci św. biskupa Mikołaja z Miry. W kościele katolickim i prawosławnym są one obchodzone każdego roku 6 grudnia.

Mikołajki 2019. Skąd wziął się zwyczaj obdarowywania prezentami? Przypominamy historię popularnego dnia

Mikołajki tradycyjnie wypadają na 6 grudnia, więc może to być ostatni moment, by zamówić prezenty w sklepach online, by zdążyły dotrzeć przed weekendem. Tyle w teorii. Sam wyczaj ma bardzo bogatą tradycję, która sięga wielu wieków wstecz.