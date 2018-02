Miliarder założył nowego Facebooka. Ma coś, czego brakuje innym portalom

Czym jest Vero? Można uznać, że to kolejna sieć społecznościowa skłaniająca do publikowania niekończącej się ilości zdjęć twojego życia. Przypomina trochę połączenie trzech najpopularniejszych portali społecznościowych. Z jedną główną różnicą.

Vero zostało założone przez miliardera, Aymana Hariri. Jego planem jest zmiana sposobu działania mediów społecznościowych. Biznesmen stawia przede wszystkim na brak reklam. Zamiast tego, w ostateczności zostaną wprowadzone minimalne płatności za korzystanie z usług portalu. Mogą wynosić rocznie tyle, co filiżanka kawy. Vero, z języka włoskiego oznacza prawdziwy.

Vero ma w sobie coś, czego nie mają najpopularniejsze portale społecznościowe. To nie super-zaawansowane algorytmy wybierające wyświetlające się treści, jak w ich przypadku, ale proste rozwiązanie. Posty pokazują się w porządku chronologicznym, z czego użytkownicy już są ogromnie zadowoleni. Najlepszym dowodem są reakcje na Twitterze.

Oznacza to, że materiały wyświetlane są w kolejności, w jakiej je opublikowano, a nie za pomocą tajnego algorytmu. Na Instagramie i Facebooku najwięcej postów zobaczysz z kanałów wśród których masz najwięcej interakcji. Jedyną opcją wpływu na to co widzimy na FB, jest zaznaczenie opcji "wyświetlaj najpierw".