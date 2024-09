Milion Polaków nie zgłosiło się po pieniądze. We wtorek stracą szansę

We wrześniu komisja finansów pozytywnie rozpatrzyła wniosek ministra Klimatu i Środowiska dotyczący zmian w planie finansowym Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny na 2024 rok.

Urszula Zielińska wyjaśniła, że plan zmierza do przesunięcia 938 mln złotych, które zasilą działania przewidziane w ustawie o bonie energetycznym oraz w przepisach związanych z ograniczeniem cen energii elektrycznej, gazu i ciepła systemowego. Te środki, niewykorzystane w pierwszej połowie roku, będą przeznaczone na wypłatę bonów energetycznych w drugim półroczu.

Wiceminister Zielińska poinformowała, że do połowu września złożono 2 miliony wniosków na kwotę 1 miliarda złotych, a resort prognozuje złożenie łącznie do 3,5 miliona wniosków.

Co ciekawe, jak wynika z danych resortu klimatu i środowiska, do tej pory o pomoc nie wystąpiło blisko milion uprawnionych. Mają czas tylko do 30 września. Potem pieniądze przepadną.