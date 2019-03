Milionerzy TVN. Poniedziałkowy program zacznie się od pytania za milion

Maksymilian Bilewicz poprawnie odpowiedział na pytanie za pół miliona w poprzednim odcinku teleturnieju, więc w poniedziałek stanie przed szansą wygrania miliona złotych. Jeśli wygra Maks, wygra także... fiskus.

Dotychczas tylko dwóm osobom udało się zgarnąć główną nagrodę w teleturnieju TVN. Przed szansą na dołączenie do tej elitarnego grona ma szansę 24-letni Maksymilian Bilewicz z Poznania.

Wygrana w takim teleturnieju jak "Milionerzy" podlega praktycznie tym samym zasadom, co poprawne wytypowanie "szóstki" w Lotto czy wyciągnięcie szczęśliwego kuponu na loterii.

Wygrana w milionerach to zatem "tylko" 900 tys. zł, co zwycięzcy w oczywisty sposób nie czyni milionerem. Co więcej, kwoty brutto nie zobaczy nawet przez chwilę.