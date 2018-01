Miliony w niebo. Polacy kochają pokazy sztucznych ogni

Akcje społeczne wzywające do nieużywania fajerwerków w noc sylwestrową nie przynoszą rezultatów, jakich życzyliby sobie przedstawiciele organizacji broniących praw zwierząt. Polacy nie wyobrażają sobie witania nowego roku bez trwających kilkanaście minut pokazów. Na sztuczne ognie i samorządy, i osoby prywatne, wydają fortunę. Sprzedaż fajerwerków wzrasta praktycznie każdego roku.

Na tym polu obserwujemy duża zmianę. Jeszcze kilka lat temu mało kto mógł sobie wyobrazić, by sylwestrowe niebo nie było rozświetlone przez dziesiątki fajerwerków. Tymczasem teraz niektóre polskie miasta (np. Białystok, Słupsk i Wrocław) zrezygnowały z pokazów. Nie oznacza to, że niebo było ciemne. Fajerwerki zostały zastąpione przez pokazy laserowe, a wszystko po to, by oszczędzić zwierzętom niepotrzebnego strachu.

Z kolei organizatorzy pokazu w Warszawie nie zdecydowali się na zastąpienie fajerwerków laserami, za to skrócili pokaz do kilku minut.