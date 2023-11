"Milkflacja" szaleje w Korei. Polskie mleko podbija nowy rynek

Portal Chosun przypomina, że na rynek Korei Południowej co roku trafia 1,73 mln ton mleka od lokalnych producentów. Jak zaznacza, na razie import mleka nie odgrywa większej roli, ale może to się zmienić, gdy w ramach umów o wolnym handlu z USA i Unią Europejską do 2026 roku cła na import mleka zostaną obniżone do zera.