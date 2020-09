Minimalna emerytura: 1250 zł w roku 2021. Podwyżka niewielka, ale jest

Wysokość minimalnej emerytury ma też wpływ na świadczenia dodatkowe - na przykład zaplanowaną do wypłaty na maj 2021 roku tzw. trzynastą emeryturę. Ta wypłata będzie miała wartość właśnie 1250 złotych.

Cięcia w 500+ i emeryturach? "To byłaby kontra do tego, jak chcemy rozwijać gospodarkę"

"SE" przypomina, że w Sejmie trwają także prace nad ustawą, która pozwoli wypłacić w listopadzie 2021 r. czternaste emerytury. Całą „14” dostaną osoby z emeryturą do 2400 zł brutto. Przy wyższych, świadczenie to będzie odpowiednio mniejsze (według zasady „złotówka za złotówkę”).

Dzisiaj średnia wysokość emerytur wynosi 2185,87 zł, co stanowi 84 proc. płacy minimalnej (2600 zł).

Po przepracowaniu 40 lat, osoby wchodzące dzisiaj na rynek, które będą w trakcie swojej kariery zarabiać stawkę na poziomie minimalnej krajowej, uzbierają kapitał w wysokości 822 000 zł (po waloryzacji). Oprócz tego uda im się zaoszczędzić ok. 116 tys. zł w ramach PPK, a to oznacza, że oprócz emerytury, przez 10 lat będą otrzymywać świadczenie w wysokości 726 zł.

Przy tych samych założeniach, emerytura wyniesie 3068,47 zł, co w porównaniu do dzisiejszej płacy, mogłoby wydawać się obiecujące. Niestety w 2060 roku będzie to tylko 53 proc. szacowanej stawki... minimalnej (5789,56 zł).