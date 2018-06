Minimum tysiąc wezwań do zapłaty miesięcznie. Kuriozalne wymagania WKD wobec kontrolerów biletów

Przeprowadzenie od 1450 do 3196 kontroli i wystawienie co najmniej 1 tys. wezwań do zapłaty miesięcznie. Takie wymagania stawia kontrolerom biletów Warszawska Kolej Dojazdowa, czyli WKD. Oferty w przetargu można składać do piątku.

Kontrolerzy muszą ukarać co najmniej tysiąc osób miesięcznie. (Wikimedia Commons CC BY, Fot: Jan Stradowski)

Rozpisany przez samorządowego przewoźnika przetarg obejmuje kontrolę biletów w pociągach WKD wraz z windykacją kar. WKD stawia bardzo szczegółowe wymagania firmom, które chciałyby podjąć się zadania kontrolowania biletów i ściągania kar za ich brak.

Zamawiający oczekuje między innymi że kontroli w pociągach będzie co najmniej 1450, ale nie więcej niż 3196 miesięcznie. Jeśli wykonawca przeprowadzi ich więcej, nie dostanie za nie wynagrodzenia.

Najciekawszy jest jednak wymóg dotyczący liczby wezwań za brak opłaty za przejazd czy dokumentu poświadczającego prawo do zniżki. WKD w warunkach zamówienia pisze, że każdego miesiąca wezwań musi być co najmniej 1 tys. miesięcznie, ale zapłaci za nie więcej niż 1,2 tys..

W praktyce może się okazać, ze nawet gdy kontrolerzy przeprowadzą maksymalną liczbę kontroli, za jakie mają płacone, osób jadących na gapę będzie mniej niż tysiąc. W takim przypadku wykonawca złamie warunki zamówienia, co może wiązać się z konsekwencjami finansowymi.

Dlaczego ustalono tak sztywną dolną granicę, nie wiadomo. WKD do chwili publikacji tego tekstu nie odpowiedziało na nasze pytania.