Minister Emilewicz rządowym autem w prywatnych celach. Za kółkiem mąż

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz korzysta ze służbowej limuzyny w celach prywatnych. Resort odpowiada na pytania "Faktu", ale zamiast rozwiać wątpliwości - budzi kolejne.

Resort przedsiębiorczości odpowiada na pytania "Faktu" w sprawie służbowej limuzyny Jadwigi Emilewicz. Jak się okazuje, minister wykorzystuje rządowe auto w celach prywatnych, co więcej - samochodem kieruje jej mąż.

Minister Emilewicz korzysta z rządowej limuzyny do celów prywatnych na podstawie "Zarządzenia Dyrektora Generalnego MPiT nr 16 z 2018 r." Nie wiadomo jednak co dokładnie zawiera ten dokument. Resort zapewnił jedynie, że minister Emilewicz co miesiąc rozlicza się z poniesionych kosztów. Za każdy przejechany kilometr - zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury - płaci 83 grosze.