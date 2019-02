Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi mailami na temat deklaracji podatkowych

Resort Teresy Czerwińskiej ostrzega przed e-mailami, których nadawca podszywa się pod fiskusa i informuje o rzekomych wątpliwościach w związku ze złożoną deklaracją podatkową. W treści może znajdować się podejrzany link.

"MF ostrzega przed fałszywymi e-mailami nt. poprawności złożonych deklaracji!" - pisze resort Teresy Czerwińskiej na Twitterze i odsyła do ostrzeżenia opublikowanego 9 stycznia, o którym już informowaliśmy .

Ministerstwo zamieszcza zrzut ekranu prezentujący przykładowy fałszywy mail. Jak to zwykle bywa z takimi fałszywkami, w tekście aż roi się od błędów językowych i przykładów niechlujstwa.

"Na podstwawie art.274a par.2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2012r.poz 749 za zam.) w myśl którego w razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy może wezwać do udzielenia , w wyznaczonym terminie niezębdnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji" - pisze oszust.