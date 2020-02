Ministerstwo finansów ostrzega: trwa kampania phishingowa SMS. Jej celem jest wyłudzenie pieniędzy od możliwie największej liczby osób.

Ministerstwo finansów. Oszuści, podszywający się pod resort, próbują wyłudzić twoje dane

Sam phishing polega na podszywaniu się pod inną osobę lub instytucję i ma na celu wyłudzenie poufnych informacji (mogą to być np. dane do logowania, dane karty kredytowej), zainfekowania komputera szkodliwym oprogramowaniem czy też nakłonienia ofiary do określonych działań.