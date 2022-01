Ministerstwo wyjaśnia zasady działania nowej ulgi. Oto co muszą wiedzieć rodziny

Ulga dla rodzin 4+ to preferencja dla rodziców, którzy wychowują co najmniej czworo dzieci. Jest skierowana do osób pracujących – niezależnie od tego, czy są zatrudnieni na etacie, umowie zleceniu, czy są przedsiębiorcami i pracują u siebie, czy wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami. Jest to jedna ze zmian, wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu.