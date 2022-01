"Polacy nie wierzą w tarcze". Ostre podsumowanie nowych danych GUS

Przypomnijmy, w ramach pierwszej tarczy antyinflacyjnej rząd obniżył od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. wysokości akcyzy do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej. Dodatkowo od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. paliwa zostały zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Od stycznia do marca 2022 roku obniżona jest stawka VAT na gaz ziemny z 23 do 8 proc. Również od stycznia do marca 2022 r. do 5 z 23 proc. spada podatek VAT na energię elektryczną.