Młodzi narzekają na Black Friday. Więcej w tym szumu niż korzyści

Z badania serwisu DING i Hiper-Com Poland wynika, że 43 proc. młodych Polaków czeka na oferty w ramach Black Friday. 36 proc. nie oczekuje ich, a 21 proc. jest niezdecydowanych lub obojętnych.

Łącznie 43 proc. badanych czeka na oferty w związku z Czarnym Piątkiem. W ocenie Karola Kamińskiego z serwisu oraz aplikacji mobilnej DING, to nie jest najlepszy wynik. Ekspert bierze pod uwagę to, że nakłady na komunikację Black Friday są bardzo wysokie. Natomiast osiągane zyski raczej ich nie rekompensują, patrząc na krajowy rynek. W dużej mierze wynika to z tego, święto zakupów zupełnie inaczej wygląda za oceanem niż u nas. Tam działa potężna machina handlowa, która ma wieloletnią tradycję.