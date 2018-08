Młodzi Polacy toną w długach. Dlaczego?

Młodym Polakom najwyraźniej brakuje rozwagi i wiedzy na temat zarządzania swoimi pieniędzmi. Dowodzą tego statystyki, według których osoby poniżej 25 roku życia jeszcze nigdy nie były w naszym kraju tak zadłużone.

530 milionów złotych – tyle łącznie wynosi zadłużenie Polaków w wieku poniżej 25 lat. Na tę kwotę składają się wierzytelności ponad 152 tysięcy ludzi, z których każdy ma do oddania średnio 3,5 tysiąca złotych. Problem szczególnie poważny jest w województwie śląskim (przeszło 84 miliony zł zadłużenia), mazowieckim (56 milionów zł) oraz wielkopolskim (55 milionów złotych).

Co gorsza, kiepska kondycja finansowa młodych Polaków jest zwykle winą ich samych. Mogą paść ofiarą przestępstwa (polegającego na przykład na wyłudzeniu PESEL-u lub numeru karty kredytowej) bądź popaść w tarapaty z przyczyn losowych, takich jak utrata pracy lub sytuacja rodzinna. Częściej jednak są one skutkiem nieodpowiedzialności i chęci życia na poziomie wyższym niż ich zarobki. Z czego składa się zadłużenie młodych Polaków?

Najliczniejsza grupa wierzycieli młodych Polaków to firmy windykacyjne i fundusze sekurytyzacyjne. Ta informacja niewiele jednak mówi o źródłach ich zadłużenia, bo takie podmioty skupują pierwotne zobowiązania od różnych przedsiębiorstw. Tuż za nimi plasują się zaś firmy pożyczkowe, którym nasi młodzi rodacy są winni łącznie 100 milionów złotych.

Pożyczkobiorcy przed 25 rokiem życia nie zawsze upewniają się, czy będą w stanie uregulować swoje zobowiązanie. To problem tym poważniejszy, że wiele pożyczek pozabankowych spłacanych jest w jednej racie. Przy kwocie rzędu kilku tysięcy złotych, wywiązanie się z umowy zwykle okazuje się ogromnym nadwyrężeniem dla ich budżetu.

Zaraz za firmami pożyczkowymi na liście znalazły się telekomy. Młodzi Polacy są im winni łącznie 84 milionów złotych. Przyczyna zadłużania się jest w tym przypadku wspólna dla wszystkich grup wiekowych: chodzi o chęć posiadania nowego modelu smartfona, tabletu czy konsoli. We wszystkich grupach wiekowych podobna jest też średnia wysokość zadłużenia, która wynosi obecnie nieco ponad 2,5 tys złotych i stale rośnie – przeciętnie o 100 złotych rocznie.

O ile jednak klienci ze starszych grup wiekowych rzadko nie dotrzymują warunków umowy (według danych KRD wśród osób powyżej 60 roku życia odsetek ten wynosi tylko 7 procent), to młodzi nie zawsze dobrze sobie z tym radzą.

Mechanizm zadłużenia jest prosty: młody klient podpisuje umowę (najczęściej to umowa typu mix, w ramach której zobowiązuje się regularnych doładowań za określoną kwotę), szybko jednak przestaje się z niej wywiązywać. Do zaległych opłat dołączają wtedy także kara za zerwanie umowy i wliczone w każdy rachunek raty za udzielony sprzęt.

Inny sposób na zdobycie nowego telefonu to zakup ratalny. Tu młodzi bywają na tyle niefrasobliwi, że nie wiedzą nawet, z kim podpisali umowę. Kiedy dzwoni do nich konsultant z banku lub firmy pożyczkowej, są bardzo zdziwieni i twierdzą, że umowę podpisywali ze sklepem, a nie instytucją finansową.

Kolejny dowód na niefrasobliwość w kwestiach finansowych to niespłacanie mandatów i grzywien. Jazda bez biletu, picie alkoholu „pod chmurką”, przejście przez ulicę w niedozwolonym miejscu czy wykroczenia popełniane za kółkiem – to one otwierają listę przewinień młodych Polaków.