Młodzi pomysłowi. Polskie startupy chcą zaistnieć nad Renem

Duesseldorf to obok Berlina i Monachium ważne centrum startupowe w Niemczech. Obecnością nad Renem zainteresowane są także startupy z Polski.

Kraj związkowy chce przyciągnąć także młode innowacyjne przedsiębiorstwa, a na startupowej scenie coraz bardziej obok Berlina i Monachium liczy się Duesseldorf. – W ciągu dwóch lat podwoiła się liczba startupów w tym mieście – mówi Ingo Stefes z Agencji Wspierania Rozwoju Gospodarczego w Duesseldorfie. W ubiegłym roku siedzibę w stolicy Nadrenii Północnej-Westfalii miało już ok. 300 startupów. Jednym z najbardziej znanych jest Trivago oferujący hotelową metawyszukiwarkę. W ubiegłym roku fundusze venture capital zainwestowały w duesseldorfskie startupy co najmniej 48 mln euro. Ingo Stefes tłumaczy, dlaczego to miejsce jest dla nich atrakcyjne: To ponad 11 mln mieszkańców i 100 tys. firm w promieniu 50 km, 44 centrów biznesowych i coworkingowych – wylicza.