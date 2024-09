Młot na "powodziowych spekulantów". UOKiK wkracza do akcji

Tusk ostrzega "powodziowych spekulantów"

- Będę prosił ministra finansów, żeby mi pomógł w dokładnej ocenie, czy potrzebne jest użycie narzędzi w sprawie cen. W Kłodzku dostałem dramatyczną informację, że to, co jest potrzebne powodzianom, jest wyraźnie droższe, niż było przed powodzią - powiedział premier Donald Tusk podczas sztabu kryzysowego we Wrocławiu.