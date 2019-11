Modułowe domy podbijają Polskę. "Kawalerka" za 35 tys. zł, dom rodzinny za 120 tys.

W Polsce jest już co najmniej kilkanaście większych firm, zajmujących się produkcją domów modułowych. Ich przedstawiciele przekonują, że takie lokum to same korzyści. Ceny są niskie, domy wygodne i zawsze można je szybko rozbudować, gdy rodzina się powiększy.

Modułowe domy powstają na terenie całego kraju. Wielu mieszkańców miast uważa, że to świetna alternatywa dla mieszkania w bloku. (simple house, Fot: Bartek Warzecha)

Czym jest dom modułowy? Jak sama nazwa wskazuje, to budynek, który powstaje z połączenia kilku różnych elementów nazywanych właśnie modułami.

System budowy takich domków często się jednak różni w zależności od producenta. Na przykład domy Moduo House powstają w fabryce w Głownie i po wykonaniu są transportowane do docelowego miejsca.

- Przygotowujemy gotowy element do postawienia. Produkt ma wykonane wszystkie instalacje, wykończenia ścian, elewacje i zamontowane okna. Istnieje możliwość zamówienia zabudów meblowych - tłumaczy Wirtualnej Polsce Andrzej Dec, prezes Moduo House. Niektóre firmy natomiast przewożą na działkę klienta moduły i na miejscu je składają.

Niczym klocki

W Moduo House można wybierać poszczególne elementy domu. Jeden moduł stanowi jeden pokój. I tak można zamówić niewielki moduł o powierzchni 21 metrów kwadratowych w cenie 35 tys. zł. To odpowiednik małej kawalerki. Moduły można łączyć. - Zarówno w górę, jak i w poziomie, tworząc duże powierzchnie mieszkalne, usługowe, a nawet użyteczności publicznej - zaznacza Dec.

I tak można zbudować na przykład dom składający się z czterech podstawowych modułów. Będzie miał powierzchnię 84 metrów kwadratowych, a cena wyniesie ok. 140 tys. zł. Modułowe domy można potem uzupełniać albo rozbudować.

Projekt dla klienta

Nieco inną politykę ma Simple House z podwarszawskiego Konstancina. Przedstawiciele tej firmy na początku pytają klienta o jego potrzeby i opracowują projekt. Ceny są bardzo zróżnicowane, zaczynają się mniej więcej od 3,5 tys. zł brutto za metr kwadratowy. - To zależy m.in. od standardu energetycznego, rodzaju elewacji i ogrzewania czy dachu oraz okien - tłumaczy nam Monika Wojtasik z Simple House.

Przedstawiciele firmy dodają też, że stosunkowo często się zdarza, że po kilku miesiącach czy latach klienci chcą rozbudowywać gotowy projekt. Staje się tak, gdy na przykład powiększa się rodzina. Ale sytuacje są różne - czasem pojawia się potrzeba, żeby zapewnić dodatkowe lokum swoim starszym rodzicom. A niektórzy klienci wybierają dodatkowy moduł, by stworzyć w nim pracownię bądź biuro.

Poznańska firma PW House z kolei od lat produkowała domy turystyczne. Teraz oferuje również całoroczne domy modułowe. Ceny takich o powierzchni 35 metrów kwadratowych zaczynają się od 90 tys. zł.

Moduo tworzy swoje domy w fabryce pod Łodzią - i potem przewozi je ciężarówkami do klientów

Amerykański pomysł, polskie wykonanie

W Simple House słyszymy, że najczęściej na mieszkanie w domu modułowym decydują się mieszkańcy dużych miast. Dom ma dawać im swobodę, choć zwykle główną rolę grają koszty. - Biorąc pod uwagę obecne ceny nieruchomości w miastach, taki dom jest świetną alternatywą dla mieszkania w bloku - słyszymy.

Domy modułowe kupują nie tylko klienci indywidualni. - Obsługujemy również ośrodki wczasowe, deweloperów, samorządy i innych klientów instytucjonalnych - mówi Andrzej Dec. Zapewnia, że dom można dostosować do potrzeb oraz budżetu klienta.

Domy wykonane z modułów nie są polskim pomysłem. Firma Moduo House zainspirowała się doświadczeniami ze Stanów Zjednoczonych. Amerykanie zawsze kochali wielkie domy na przedmieściach. Jednak po kryzysie finansowym sprzed dekady, wiele osób zaczęło przestawiać się właśnie na mniejsze domy, wykonane z modułów. Choć amerykańska gospodarka jest obecnie w znacznie lepszej kondycji niż dziesięć lat temu, domy modułowe nie tracą na popularności - głównie przez rosnące ceny nieruchomości w pobliżu wielkich miast, ale i przez względy ekologiczne.

Również w zachodniej części Europy w ostatnich latach zaczęły się pojawiać nieruchomości tego typu, choć trend nie jest już tak wyraźny jak w USA.

A co z Polską? Firmy zapewniają, że klienci pochodzą z całego kraju, czasem również z zagranicy. Rynek producentów na razie jest dość rozdrobniony, nie ma jednej dominującej firmy. Przedstawiciele branży oceniają, że popyt jest spory, większe problemy są z podażą. Dlatego firma Andrzeja Deca chce mieć swoją fabrykę. - Naszym założeniem jest produkcja trzech modułów dziennie - zapowiada prezes Moduo House.