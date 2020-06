"Mój prąd". Ministerstwo przypomina krok po kroku, jak zdobyć dofinansowanie na fotowoltaikę

Czym jest "Mój prąd"? "To prawdopodobnie największy w Europie program dedykowany finansowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). To miliard złotych na rozwój przydomowych źródeł energii odnawialnej (np. niewielkiej elektrowni słonecznej)" – chwali się w komunikacie resortu cyfryzacji.

"Mój Prąd" to rządowy program wsparcia budowy domowych instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW. Dofinansowanie może wynieść do 50 proc. kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji, ale nie więcej niż 5 tysięcy złotych. Program skierowany jest do gospodarstw domowych i według szacunków może z niego skorzystać 200 tys. osób.