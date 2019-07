Mój prąd - nowy rządowy program 5000+. "Idea świetna. Oby tego nie zepsuli papierologią"

Rządowy pomysł na rychłe pojawienie się na polskich domach setek tysięcy instalacji z panelami słonecznymi jest prosty. Wystarczy wyłożyć swoje pieniądze, a rząd dorzuci nam 5 tys. zł. Wyliczyliśmy, ile można na tym zyskać wraz z odliczeniami od podatku.

Jak to będzie działało? Kto może liczyć na 5 tys. zł dotacji? Analizując wczorajszą konferencję prasową, rzecz cała wygląda na bajecznie prostą. Każda osoba fizyczna inwestująca w instalacje fotowoltaiczne może liczyć na zwrot do 50 proc. kosztów, ale nie może to być więcej niż 5 tys. zł.

Programem objęte są instalacje o mocy 2-10 kilowata (kW). Jedynym dokumentem uprawniającym do wypłaty środków, ma być potwierdzenie instalacji specjalnego licznika do obsługi instalacji fotowoltaicznej.

- Te najmniejsze, które instalujemy, dają moc 4 kilowatów, choć i w takim przypadku najczęściej kończy się dokładaniem paneli na dachu, by mieć komfortowe 6-7 kilowatów (kW). To zaspokaja apetyt na prąd w średniej wielkości domu - mówi Witt.

- Najczęściej zakładane obecnie instalacje kosztują 20-25 tys. zł. Zatem z programem będzie to odpowiednio 15 i 20 tys. zł. jednak dla uzyskania pełni samowystarczalności energetycznej również z ogrzewaniem domu trzeba zapłacić ok. 45 - 50 tys. zł - wylicza Witt.

Zatem przy przykładowej instalacji za 25 tys. zł, po odliczeniu i dotacji, realnie zapłacimy za nią nieco ponad 16 tys. zł. Budżet państwa weźmie więc na siebie ok. 9 tys. zł, czyli ok. 35 proc. Przy kosztach w okolicach 50 tys zł, za instalację z dopłatą i odliczeniem trzeba będzie zapłacić ok. 37 tys. zł. W kieszeni zostanie 13 tys. zł, czyli 26 proc. ceny pierwotnej.

Wątpliwości nie rozwiewa też prezentacja na stronie Ministerstwa Energii. Czytamy w niej, że: "inwestycja nie może być zakończona przed ogłoszeniem konkursu, ale musi być zakończona na dzień składania wniosku o dofinansowanie".

Kto pierwszy ten lepszy

- Podwójny licznik do fotowoltaki już zainstalowałem. Firma panele już montuje, ale do końca inwestycji jeszcze trochę zostało. Po wtorkowej informacji nie wiem teraz, co robić, by dostać dotację. Czekać? Ile czekać? Kończyć i opóźniać fakturę? - mówi money.pl pan Zbyszek z Sobótki pod Wrocławiem.

W ME zapytaliśmy kiedy zostanie ogłoszony konkurs i kiedy będzie można zacząć składać wnioski? Jednak do czasu opublikowania artykułu nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi. Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że regulamin programu ściśle określający zasady działania ma zostać opublikowany za kilka tygodni. W podobnym terminie wystartuje nabór, nazywany też w ME konkursem.