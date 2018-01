MON wprowadza nowe książeczki wojskowe. Będą ponad dwa razy droższe

Jeszcze w tym roku Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza wydawać nowe książeczki wojskowe. Będą miały nową szatę graficzną i kieszeń na dokumenty. Trudniej ma być je także podrobić. Jednocześnie wzrośnie ich koszt.

W styczniu komisje lekarskie wezwały do siebie kolejny rocznik potencjalnych żołnierzy. Po przydzieleniu do odpowiedniej kategorii, Wojskowa Komisja Uzupełnień wyda im książeczki wojskowe . Na razie jeszcze wyprodukowane według starego wzoru. Wkrótce ma jednak obowiązywać nowy - informuje polska-zbrojna.pl .

Wymiana ma być podyktowana przede wszystkim faktem, że obecne książeczki mają zbyt mało miejsca na wpisy dotyczące udziału żołnierza w wojskowych ćwiczeniach. - Obecnie obowiązujący wzór książeczki zawiera jedynie sześć pozycji na adnotacje o ćwiczeniach. Praktyka pokazała, że to zbyt mało. Dotyczy to zwłaszcza książeczek żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych, którzy kilka razy w roku mogą odbywać ćwiczenia rotacyjne - tłumaczy portalowi płk Sławomir Ratyński z Zespołu Prasowego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Dodatkowe zabezpieczenia i elementy sprawiają, że książeczka będzie droższa. Do tej pory kosztowała 1,3 zł, teraz będzie to ponad 3 zł. To oznacza roczne koszty dla MON wynoszące ok. 900 tys. zł.