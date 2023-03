"Moralnie wątpliwe". Coraz więcej skarg na to, co się dzieje w sklepach

W dobie galopującej inflacji część producentów, zamiast mocno podnosić ceny, zmniejsza wagę lub pojemność swojego towaru. Klienci to dostrzegają i ślą coraz więcej skarg do UOKiK. Choć to praktyka wątpliwa moralnie, na gruncie prawnym trudno z nią walczyć - komentuje serwis Prawo.pl.