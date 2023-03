GUS potwierdza. Tak Polacy są nabijani w butelkę

Główny Urząd Statystyczny podał w środę inflację za luty 2023 r. Wyniosła ona 18,4 proc. rok do roku. To najwyższy odczyt od grudnia 1996 r. A także pierwszy, podczas którego zastosowano nowy koszyk inflacyjny. To na jego podstawie wyliczana jest zmiana cen usług i towarów. Jest to konieczne, by zapewnić dokładny odczyt.