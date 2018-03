Mówi się, że Polacy nie czytają książek. Ten widok zaprzecza wszelkim teoriom

W weekend hurtownia Expans zorganizowała akcję "Zimowe Wietrzenie Magazynu Książek". W ramach kiermaszu sprzedawała książki za niewielką kwotę: 1 zł, 3 zł lub 5 złotych. Chętnych do kupna było tyle, że po książki ustawiła się gigantyczna kolejka.

Wyprzedaż książek, którą w weekend zorganizowała hurtownia zlokalizowana na warszawskiej Woli, cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że w kolejce, by kupić choć jeden egzemplarz stała około setka osób. Powtórzymy to jeszcze raz: kolejka do zakupu książek liczyła grubo ponad sto osób.