Mówią "nie" darmowej kranówce. Skrytykowali pomysł rządu

Zauważają, że przepisy o ochronie danych osobowych (RODO) mogą utrudniać przedsiębiorstwom wodociągowym dokładne ustalenie liczby mieszkańców, co może stwarzać ryzyko nadużyć. Proponują, aby wsparcie w zakresie dostępu do wody było udzielane poprzez pomoc społeczną, skierowaną wyłącznie do osób rzeczywiście potrzebujących.