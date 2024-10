Oszczędzają kosztem sąsiadów. "Złodzieje ciepła" i tak muszą płacić

Przepisy mają na celu wyeliminowanie nieprawidłowości rozliczeń kosztów, określając ilość energii potrzebną do minimalnego ogrzania mieszkania. Dlatego wyłączone kaloryfery w ostateczności nie zwalniają z poniesienia kosztów zmiennych. Miało to ukrócić "pasożytnictwo cieplne".

Dodatkowo minimalną temperaturę w mieszkaniach określa rozporządzenie ministra infrastruktury ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie . I tak zgodnie z przepisami w pomieszczeniach "przeznaczonych na stały pobyt ludzi, bez okryć zewnętrznych, niewykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej", w pokojach oraz w kuchni temperatura powinna wynosić, co najmniej 20 stopni Celsjusza.

W łazience powinno być jeszcze cieplej, bo temperatura, według rozporządzenia, ma wynosić co najmniej 24 stopnie.

Choć kwestia minimalnych temperatur w mieszkaniach jest regulowana prawnie, Wioletta Horak podkreśla, że problem nadmiernego "wychładzania" lokali wciąż występuje. Nie oznacza to jednak, że lokator, który zakręci grzejnik, nie poniesie żadnych konsekwencji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska mieszkaniec musi ponieść minimalny koszt zmienny, nawet jeśli podzielniki wskażą zero.

Rachunki za ciepło składają się z dwóch części. Pierwsza to opłata stała. Naliczana jest na podstawie wielkości mieszkania. Druga część rachunku zależy już od zużycia ciepła.

Nasz czytelnik twierdził, że grzeje mocniej niż inni, przez co jest poszkodowany. Nawet gdy zima jest ciepła, on dogrzewa, bo sąsiedzi potrafią grzać tylko w jednym pomieszczeniu, w pozostałych mając skręcone kaloryfery na zero.