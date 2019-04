Mówił, że odda "trzynastkę", teraz znalazł cel. To nauczyciele

13. emerytura od rządu ucieszyła miliony emerytów. Jej zaciekłym krytykiem okazuje się jednak Lech Wałęsa. Były prezydent zapowiedział już, że te pieniądze odda, teraz znalazł cel. "Oddaję swoją trzynastą emeryturę nauczycielom" – napisał na Twitterze.

- Solidaryzując się z nauczycielami oddaję swoją trzynastą emeryturę nauczycielom i zachęcam wszystkich do Solidarności. Nie może być tak , że jednym dają za nic a inni mają pracować dla idei – napisał Lech Wałęsa, były prezydent.

Wałęsa już wcześniej krytykował „ trzynastkę ” od PiS. - To są żarty z pogrzebu – mówił „Super Expresowi” Lech Wałęsa. - Gdzie my żyjemy? Gdzie demokracja? - dodał retorycznie.

Dziennikarz dopytał jednak, czy były prezydent nie uważa, że pieniądze się emerytom po prostu należą. "Ale to nie o to chodzi" - komentuje Wałęsa. I dodaje, że sam "zgłosi" 5 tys. dla każdego obywatela. "I proszę to realizować..." - mówi.