Można już kupić polskie czereśnie. Sadownicy mają problem ze znalezieniem zbieraczy

Na targowiskach w całej Polsce pojawiły się pierwsze polskie czereśnie. Na razie dostępna jest wczesna odmiana Rivan, wyróżniająca się bardzo ciemną skórką. W tym roku owoców nie zabraknie, ale z powodu braku chętnych do pracy może być problem ze zbiorami.

Z informacji przekazanych przez operatora rynku hurtowego w Broniszach wynika, że za kilogram czereśni odmiany Rivan płaci się 4,50 do 6,50 zł.

O ile owoców będzie pod dostatkiem, może być problem ze zbiorami. Sadownicy narzekają na brak rąk do pracy i ostrzegają, że do skupów może trafić niewiele owoców, bo nie będzie się opłacało plantatorom zbierać owoców do przetwórstwa, które są znacznie tańsze od deserowych.