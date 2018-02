Mroźne zimy przestaną być takie straszne. Posłowie chcą, by samorządy dopłacały do ogrzewania

Elektryczne ogrzewanie generuje gigantyczne koszty, ale w starych budynkach to często jedyne wyjście. Nowe prawo ma ulżyć Polakom i przerzucić część kosztów na gminę.

Obecnie prawo nie pozwala, by samorządy pomagały finansowo mieszkańcom w opłacaniu rachunków. Posłowie z różnych ugrupowań chcą to jednak zmienić i złożyli do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Chcą, by znalazły się w nim zapisy dające gminie wybór. Nie oznacza to więc, że każdy wniosek o wsparcie będzie rozpatrywany pozytywnie. Będzie to zależeć tylko od dobrej woli władz gminy.