Mularczyk: chcemy, by Polacy mogli dostać odszkodowania za II wojnę światową

Naszym celem jest otwarcie ścieżki sądowej w Polsce dla osób, które były poszkodowane w trakcie II wojny światowej i ich spadkobierców - mówi "Gazecie Polskiej Codziennie" szef parlamentarnego zespołu ds. reparacji Arkadiusz Mularczyk.

Mularczyk pytany, kiedy można się spodziewać opublikowania przez Archiwum Akt Nowych katalogu dokumentów dotyczących strat i zbrodni wojennych poniesionych przez Polskę w okresie II wojny światowej , powiedział, że zależy to od Archiwum Akt Nowych.

- Myślę, że będzie to pod koniec grudnia. Będziemy też chcieli oficjalnie to zaprezentować, kiedy prace zostaną zakończone - zapewnił.

Poseł PiS podkreślił, że utworzenie katalogu to projekt o charakterze pomocniczym, bo - jak mówił - "on jest związany też z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego". - Naszym celem jest otwarcie ścieżki sądowej w Polsce dla osób, które były poszkodowane w trakcie II wojny światowej i ich spadkobierców - powiedział.