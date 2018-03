Multimedia Polska uniknie kary. Klienci dostaną zwrot pieniędzy lub darmowe usługi

Jeden z największych dostawców internetu w Polsce zwróci klientom pieniądze lub zaoferuje dodatkowe darmowe usługi. W ten sposób Multimedia Polska uniknęła kary za wprowadzanie konsumentów w błąd.

Trzeci co do wielkości dostawca internetu w Polsce o prawie do rekompensat będzie informował na swojej stronie internetowej, serwisie obsługi klienta oraz prasie. Do części konsumentów wyśle listy. Jak przypomina Katarzyna Araczewska z UOKiK, by uzyskać świadczenia, trzeba będzie zgłosić się do dostawcy z odpowiednim wnioskiem.