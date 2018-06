Mundialowe emocje nie są wymówką dla hałasowania. I to nie tylko w czasie "ciszy nocnej"

Prawdziwy fan sportu nie utrzyma emocji na wodzy, gdy jego ulubiona drużyna zdobywa gola. Musi jednak pamiętać, że sąsiedzi niekoniecznie podzielają sportowy entuzjazm, a zakłócanie spokoju to wykroczenie – także w ciągu dnia.

- W pierwszej kolejności policjanci najczęściej rozmawiająze zgłaszającym zakłócenie spokoju, by uściślić problem, a następnie udają się do hałasującego sąsiada. Jeśli stwierdzą naruszenie, mogą nałożyć mandat w wysokości od 100 do 500 zł. Sąsiad może przyjąć go i to kończy sprawę. Jeśli odmówi przyjęcia mandatu, policja poinformuje go, że sprawa może znaleźć finał w sądzie - tłumaczy podkomisarz.