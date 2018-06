Muzeum o. Rydzyka. Opozycja pyta, czy ministerstwo kultury wyłoży 100 mln zł

Czy ministerstwo kultury ma zamiar utworzyć w Toruniu papieskie muzeum wspólnie z fundacją o. Rydzyka - pytają w interpelacjach posłowie opozycji w związku z doniesieniami, że muzeum poświęcone "ponad 1000-letniej historii chrześcijaństwa w Polsce" otrzyma 100 mln złotych z budżetu państwa.

Tygodnik "Nie" opublikował projekt umowy, zawartej między ministerem kultury Piotrem Glińskim a fundacją Lux Veritas, której prezesem jest o. Tadeusz Rydzyk w sprawie finansowania muzeum. Z umowy wynika, że fundacji miałby dostać z naszych podatków co najmniej 100 mln zł do 2020 r.

Chcemy zapytać, skąd się nagle wzięły pieniądze na tę instytucję - mówi "Gazecie Wyborczej" Krzysztof Mieszkowski (Nowoczesna), współautor przygotowywanej interpelacji. I dodaje, że o. Rydzyk to "oligarcha, który z różnych publicznych funduszy dostał na powiązane z nim instytucje już ponad 80 mln zł ".

Według umowy, na którą powołuje się "Nie", fundacja miałaby wnieść do wspólnego interesu koncepcję arhcitektoniczą o wartości 2,5 mln zł oraz zbiory wycenione przez "niezależnego eksperta" na 101 mln zł - przypomina "GW". Muzem miałoby prezentować "ponad 1000-letnią historię chrześcijaństwa w Polsce" oraz postaci wybitnych Polaków, w szczególności Jana Pawła II.

- Rydzyk stawia muzeum papieżowi, który go krytykował za antysemityzm. Rydzyk był przeciwny wejściu do UE, a Jan Paweł II był za. Rydzyk na marce Jana Pawła II robi skok na kasę, to jego główny cel - podsumowuje współautor interpelacji Nowoczesnej.