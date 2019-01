Na polisach oszczędzili milion złotych. Wystarczyło bezpiecznie jeździć

W telematycznej promocji LINK 4 w ramach programu Kasa Wraca udział wzięło już prawie 29 tys. kierowców. Za ubezpieczenie samochodów zapłacili o milion złotych mniej.

Od startu usługi w kwietniu 2017 roku do programu Kasa Wraca przystąpiło prawie 29 tys. kierowców, którzy z regularnie włączoną aplikacją przejechali ponad 56,4 mln km – podsumowuje Link 4. O pozytywnych doświadczeniach mówią nie tylko uczestnicy biorący udział w promocji, ale także statystyki. Ponad 8 na 10 klientów telematycznych LINK4 podejmuje decyzję o kontynuowaniu ubezpieczenia w tej formule.

– Telematyka nie tylko pozwala nam jako firmie ubezpieczeniowej wpływać na zmniejszenie liczby wypadków na drogach. Ten program działa w dwie strony. LINK4 otrzymuje informacje o stylu jazdy uczestników programu, aby na tej podstawie ocenić ryzyko spowodowania przez nich wypadku. Natomiast oni dostają informację, jakie elementy swojego stylu jazdy mogą ewentualnie zmienić, by to ryzyko zmniejszyć i jednocześnie jeździć bardziej ergonomicznie – tłumaczy Katarzyna Wojdyła, członek zarządu LINK4.

Na jej podstawie uczestnik jest klasyfikowany do odpowiedniego profilu, co decyduje o wysokości przyznanej premii finansowej. Ich sumę po roku ubezpieczeni mogą zamienić na zwrot części składki za polisę lub zniżkę przy zawarciu kolejnej umowy, nawet do 30 proc. Dotychczasowy rekordzista otrzymał zwrot w wysokości 1,2 tys. zł.