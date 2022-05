Na rachunki nie starcza. 42-latek się poddał. Rekordowy dług

Długi rosną. Najgorzej było w lipcu 2020 r.

Rekord zadłużenia wśród przedsiębiorstw należy do firmy z branży rolniczej z województwa pomorskiego, która ma do spłacenia 14,4 mln zł. Z kolei wśród konsumentów przoduje 42-letni mieszkaniec województwa lubuskiego, którego konto obciąża rekordowa suma 361 tys. zł. Największe długi mają osoby z miejscowości liczących od 20 tys. do 50 tys. mieszkańców - nie zapłacili oni 188 mln zł.