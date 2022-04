Polacy nie płacą czynszu. Długi rosną

Zgłaszane przez wierzycieli do BIG InfoMonitor długi czynszowe to przeciętnie 23 420 zł w przypadku osoby i 46 144 zł w przypadku firmy. Zwrócił uwagę, że z ostatniego raportu GUS "Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna 2020" wynika, że średnia zaległość zadłużonego mieszkania to 3081 zł. Cztery lata wcześniej było to 2,4 tys. zł. Dodał, że na przestrzeni czterech lat przeciętny dług czynszowy osoby fizycznej w BIG InfoMonitor wzrósł z 11,1 tys. zł do 23,4 tys. zł.