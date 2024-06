Na Śląsku zwolnią 230 osób. "Realizacja nowych projektów w Afryce"

- Pracodawca proponuje tak naprawdę w sumie siedem pensji plus kwotę 6,5 tysiąca zł brutto oraz dla nielicznych nagrodę jubileuszową, gdyby nabyli do niej prawo do końca roku. Co to jest? Tym bardziej, że jak ktoś ma jakieś pożyczki, zadłużenia, to w pierwszej kolejności, po utracie pracy, to spłaca. Jaką wizję będą mieli zatem ci pracownicy, ich rodziny wiedząc, że tutaj okoliczne firmy również zaczynają nie przedłużać umów? - pyta Grabowska.