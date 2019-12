Na sprzedaży choinek zarobisz nawet 6 tys. zł. "To już ostatni dzwonek"

Aby sprzedawać choinki, wystarczy dyspozycyjność i gotowość do ciężkiej pracy. Ta się może jednak nieźle opłacić - w niecały miesiąc można zarobić nawet 6 tys. zł na rękę. Chętnych nie brakuje. - Efekt 500 plus tu akurat nie działa - śmieją się przedstawiciele "choinkowego biznesu".

- Teraz ciągle jeszcze wiszą na serwisach, ale tak naprawdę połowa miesiąca to już ostatni dzwonek na podjęcie takiej pracy. My mamy zespół 10 sprzedawców już skompletowany. Ogłoszenie zaraz zdejmujemy z internetu - słyszymy od sprzedawcy z centralnej Polski.

- Schodzą aż do 24 grudnia. Dla nas cały grudzień do Wigilii to okres wytężonej pracy. Chętnych za zakup choinki jest mnóstwo, więc zależy nam, żeby sprzedawca był cały czas na miejscu, od rana do wieczora - słyszymy od firmy z Łodzi. Przedstawicielka firmy przyznaje jednak, że u niej 6 tys. na rękę zarobić trudno, ale 4 tys. zł są już jak najbardziej realne.