Na stacjach wyłączają zasilanie. Tajemnice pociągu Kim Dzong Una

We wtorek rano pociąg z Pjongjangu przybył na stację w Ussuryjsku na rosyjskim Dalekim Wschodzie. W pojeździe znajdował się dyktator Korei Płn. Kim Dzong Un, który w najbliższych dniach prawdopodobnie we Władywostoku spotka się z Władimirem Putinem. Jak przypuszczają zachodni analitycy i dziennikarze, tematem rozmów będą dostawy do Rosji północnokoreańskiego uzbrojenia, głównie pocisków artyleryjskich.