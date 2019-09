Na stulecie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych banknot o nominale 19 zł

2 października do obiegu wejdzie kolekcjonerski banknot o nietypowym nominale 19 zł. To nawiązanie do roku powstania Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Banknot zostanie wyemitowany bowiem z okazji 100-lecia PWPW.

Na rewersie widnieje wizerunek Ignacego Paderewskiego - pierwszego premiera międzywojnia. Na awersie natomiast - wizerunek gmachu głównego PWPW. Znak wodny nawiązuje zaś do orła z pierwszego polskiego banknotu wyprodukowanego po odzyskaniu niepodległości.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych powstała 25 stycznia 1919 roku. Decyzję podjęła Rada Ministrów pod przewodnictwem Ignacego Paderewskiego. Nazywała się wtedy - Państwowe Zakłady Graficzne. W 1926 roku wybudowano nowy gmach, który do dzisiaj jest siedzibą PWPW. Podczas II wojny światowej, w gmachu działała konspiracyjna grupa złożona z pracowników PWPW, którzy produkowali banknoty i dokumenty dla Armii Krajowej.

Banknot o nominale można kupić za ok. 95 zł. Powstał w ramach serii "Niepodległa".

PWPW wytwarza banknoty, dokumenty identyfikacyjne, znaczki pocztowe oraz inne druki, które muszą być specjalistycznie zabezpieczone.

