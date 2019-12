Na ubraniu Święty Mikołaj z kokainą? Kontrowersyjny sweter

Z daleka wygląda jak zwykły świąteczny sweter, gdy się jednak przyjrzeć, widać kontrowersyjny haft. Brzmi śmiesznie, ale sprawa jest poważna. Kolumbijska agencja rządowa domaga się odszkodowania i przeprosin.

W ofercie dostępnej na Walmart Canada można było kupić sweter ze Świętym Mikołajem, który siedzi przed stołem, na którym to usypane są trzy "kreski". To nawiązanie do angielskiego słowa "snow", które wprost oznacza "śnieg", ale w potocznym slangu słowem "snow" określa się też kokainę właśnie. Co więcej, jak podaje "Fakt", sklep w opisie produktu powiązał narkotyk z Kolumbią. Dlatego też władze tego kraju żądają teraz przeprosin i zadośćuczynienia.