Święta paraliżują pocztę. 25 osób w kolejce, ponad godzina czekania

Środek tygodnia, samo południe, a na poczcie tłumy. Pan Krzysztof, czekając na swój numerek, zdążył nawet zjeść obiad. "Przedświąteczny armagedon" stał się faktem.

Informację o tym, że na jednej z warszawskich poczt są gigantyczne kolejki, otrzymaliśmy od pana Krzysztofa. - Poszedłem na pocztę specjalnie wcześniej, w ciągu dnia, bo pomyślałem, że nie będzie tylu ludzi, jak po południu. To, co zobaczyłem, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Na poczcie zjawiłem się ok. 12:20. Całe pomieszczenie było przepełnione, byłem 30 osobą w kolejce, a ta szła w ślimaczym tempie, więc poszedłem na obiad. Jak wróciłem to i tak musiałem czekać jeszcze 30 minut na swoją kolej - komentuje pan Krzysztof, który finalnie opuścił pocztę ok. godz. 14.